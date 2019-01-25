В России оформлены первые 100 электронных паспортов транспортных средств

Москва, , 15:53 — REGNUM Первые 100 электронных паспортов транспортных средств получили автовладельцы с начала перехода на новую систему в июле прошлого года, пишет 25 января «Российская газета».

Оформление электронных документов завершили владельцы как массово выпускаемых машин, так и нестандартных, специализированных транспортных средств. Так, за полгода ЭПТС был оформлен на бронированный инкассаторский автомобиль, прицеп-цистерна для перевозки темных нефтепродуктов, изотермические полуприцепы с подъёмной крышей для перевозки опасных грузов.

Среди автопроизводителей одним из первых электронный паспорт оформила компания Mazda Sollers на автомобили, выпущенные во Владивостоке. В декабре документ получил владелец первого импортированного в Россию автомобиля.

Напомним, регистрационные действия по электронным паспортам — часть стратегии постепенного перехода от бумажных ПТС. Администратор системы — компания «Электронный паспорт» — решает задачи по выявлению ранее неочевидных моментов, связанных с цифровизацией в процессе производства транспортных средств, их выпуска в обращение и дальнейшей эксплуатации. Все возникающие вопросы должны быть урегулированы в рамках переходного периода, действующего до 1 ноября 2019 года. По окончании переходного периода бумажные ПТС на новые транспортные средства выдаваться не будут.

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