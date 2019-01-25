Microsoft пережил «почтовый апокалипсис»

Редмонд, США, , 16:07 — REGNUM Более 11 тысяч сотрудников Microsoft оказались втянуты в массовую рассылку по электронной почте, участники которой общались с включенной функцией «Ответить всем». В компании назвали произошедшее «почтовым апокалипсисом», который пролился около 12 часов, сообщает Business Insider.

Всё началось с письма с рекомендацией изменить настройки принадлежащего компании хостинга IT-проектов GitHub, чтобы получать меньше уведомлений. Сотрудники компании ответили на него, не отключив функцию «Ответить всем», из-за чего в рассылке начался хаос. Некоторые жаловались, что не могут отключить уведомления, другие отвечали им, а многие просто шутили по поводу происходящего. Ситуация осложнилась тем, что ответ на письмо о GitHub с тегом всей команды автоматически заново подписывал на рассылку отписавшихся.

Жалобы на «почтовый апокалипсис» быстро распространились по соцсетям.

«Люди продолжают отвечать типа: «Я отключил уведомления, но всё ещё их получаю, помогите». Это, конечно, усугубляет проблему», — пишет Джеймс К.

«Внутренний мегатред похож на внутреннюю соцсеть компании. Мы уже начали делиться рецептами печенья, шутками, дерзкими замечаниями и поправками», — рассказывает Мигель.

«Как на 100% гарантировать, что люди будут отвечать всем в рассылке? Начните с: «Не отвечайте всем на это письмо!!!» — пошутил Мэт В.

Microsoft уже попадал в подобную ситуацию в 1997 году, когда в список рассылки Bedlam DL3 попали 25 тысяч человек, которые тоже принялись отвечать сразу всем. Нагрузка из-за потока писем оказалась такой высокой, что работу почтовых серверов Microsoft парализовало на два дня. После этого сотрудники компании в шутку выпускали футболки с надписью: «Я пережил Bedlam DL3».

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