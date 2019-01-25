Пятница, 25 Января 2019 года
16:16:11 МСК

Разработчики Assassins Creed прислушались к ЛГБТ-сообществу

Общество

Вопрос сексуальной ориентации протагониста изменят в следующем обновлении

Монтрёй, Франция, 25 января 2019, 16:09 — REGNUM  После недавнего скандала с сексуальной ориентацией протагониста игры Assassins Creed: Odyssey компания Ubisoft прислушалась к игрокам. Разработчики изменят финал дополнения так, чтобы оно не вызывало недовольства у ЛГБТ-сообщества, сообщается на официальном форуме игры.

Разработчики пообещали изменить диалоги и кат-сцены во второй главе дополнения «Наследие первого клинка». Эти изменения отразятся на сюжетной линии тех игроков, которые не стали выбирать романтические отношения в конце эпизода. Внесённые правки вступят в силу с ближайшим крупным обновлением, дату его выхода разработчики пока не называют.

Напомним, что скандал разгорелся из-за концовки второго эпизода дополнения «Наследие первого клинка» для Assassins Creed: Odyssey. В течении всего дополнения геймеры могли отыгрывать персонажа нетрадиционной сексуальной ориентации, однако по сюжету всё равно склонялись к гетеросексуальности. Разработчики выступили с заявлением к недовольным игрокам и попытались объяснить причину такого решения. По словам Джонатана Дюмона, протагонист игры осознаёт важность продолжения рода и вступает в отношения с представителем противоположного пола именно для сохранения своего наследия.

Читайте ранее в этом сюжете: Netflix снимет сериал по игровой франшизе Resident Evil

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Видеоигры
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить