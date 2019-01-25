Разработчики Assassins Creed прислушались к ЛГБТ-сообществу

Монтрёй, Франция, , 16:09 — REGNUM После недавнего скандала с сексуальной ориентацией протагониста игры Assassins Creed: Odyssey компания Ubisoft прислушалась к игрокам. Разработчики изменят финал дополнения так, чтобы оно не вызывало недовольства у ЛГБТ-сообщества, сообщается на официальном форуме игры.

Разработчики пообещали изменить диалоги и кат-сцены во второй главе дополнения «Наследие первого клинка». Эти изменения отразятся на сюжетной линии тех игроков, которые не стали выбирать романтические отношения в конце эпизода. Внесённые правки вступят в силу с ближайшим крупным обновлением, дату его выхода разработчики пока не называют.

Напомним, что скандал разгорелся из-за концовки второго эпизода дополнения «Наследие первого клинка» для Assassins Creed: Odyssey. В течении всего дополнения геймеры могли отыгрывать персонажа нетрадиционной сексуальной ориентации, однако по сюжету всё равно склонялись к гетеросексуальности. Разработчики выступили с заявлением к недовольным игрокам и попытались объяснить причину такого решения. По словам Джонатана Дюмона, протагонист игры осознаёт важность продолжения рода и вступает в отношения с представителем противоположного пола именно для сохранения своего наследия.

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