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Минпросвещения РФ взяло на контроль инцидент со стрельбой в Абалаково

Общество

Подозреваемый — 15-летний подросток

Москва, 25 января 2019, 15:23 — REGNUM  Министерство просвещения России в курсе инцидента со стрельбой, которую возле школы в посёлке Красноярского края устроил подросток, ситуация взята на контроль. Об этом 25 января сообщила пресс-служба ведомства.

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В связи с произошедшим в Минпросвещения РФ призвали развивать психологические службы помощи. Как отметили в ведомстве, они будут препятствовать возникновению конфликтов в школах.

Как сообщало ИА REGNUM, стрельба возле школы в селе Абалаково Енисейского района раздавалась утром 25 января. Как выяснилось позднее, оружие в школу пытался пронести ученик девятого класса. Однако в здание школы зайти подростку не удалось. На пришкольной территории 15-летний юноша несколько раз выстрелил в воздух и в автомобиль, в котором не было людей. Никто не пострадал.

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Следственные органы возбудили в отношении подростка уголовное дело. В ходе расследования установлено, что охотничье ружьё, из которого стрелял подозреваемый, принадлежит его деду. При этом оно в установленном порядке не зарегистрировано. В настоящее время следователи допрашивают опекунов подростка, а также свидетелей и очевидцев произошедшего.

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