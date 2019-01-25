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Срок доставки посылок по Казахстану сократится до четырех дней — «Казпочта»

Общество

С начала 2019 года компания приняла более 2 млн посылок

Срок доставки посылок по Казахстану сократится до четырех дней — «Казпочта»
Цитата из мф Каникулы в Простоквашино. реж.Владимир Попов. 1980. СССР
Почта

Астана, 25 января 2019, 15:27 — REGNUM  Благодаря внедрению новой почтово-учетной системы в Казахстане срок доставки посылок по территории республики сократится до четырех дней, сообщили 25 января в пресс-службе АО «Казпочта».

По словам председателя правления компании Сакена Сарсенова, в январе 2017 года «Казпочта» приняла 500 тыс. посылок, а с начала 2019 года компания приняла более 2 млн посылок.

Сарсенов добавил, что в течение 2018 года в компании работали над развитием сервисов, оптимизацией логистических процессов, а также над изменением законодательства.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам десяти месяцев 2018 года услугами гибридной электронной почты АО «Казпочта» воспользовались 1,6 млн отправителей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане отправили более 1,5 млн гибридных писем

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