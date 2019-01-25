Жители США стали чаще признавать изменение климата проблемой — опрос

Вашингтон, , 15:25 — REGNUM Жители США все больше верят, что изменение климата реально, что человечество в значительной степени ответственно за него и что нужно что-то сделать, чтобы решить эту проблему, сообщает NBC со ссылкой на результаты двух новых исследований — опросе Йельской программы коммуникаций по климатическим изменениям и опросе Центра коммуникаций по климатическим изменениям Университета Джорджа Мейсона.

Опрос, проведенный в ноябре и декабре прошлого года среди 1114 взрослых американцев, показал самые «драматические изменения» в настроениях общественности по поводу глобального потепления с тех пор, как Йель и Джордж Мейсон начали отбирать мнения по этой теме более десяти лет назад.

Выяснилось, что 73% опрошенных считают, что глобальное потепление действительно имеет место — что на 10% больше, чем в марте 2015 года. И более шести из десяти согласны с научным мнением, что люди являются причиной потепления, которое изменяет погоду и экосистемы.

Однако даже несмотря на то, что исследования подтверждают растущую осведомленность американской общественности о глобальном потеплении, они также указывают на то, что этот вопрос по-прежнему не является первоочередной проблемой и что налогоплательщики не хотят платить за ее решение — исследование показало, что они не хотят платить даже 10 долларов в месяц за борьбу с изменением климата. К тому же, федеральное правительство по-прежнему не выказывает готовности действовать, а республиканцы с их климатическим скептицизмом контролируют Белый дом и Сенат.

Тем не менее, руководитель опроса Йельской программы коммуникаций по климатическим изменениям, который наиболее последовательно отслеживал общественное мнение о глобальном потеплении, считает, что есть основания для оптимизма:

«Мы знаем, что многие люди до сих пор не знают, что можно сделать, чтобы замедлить глобальное потепление, — сказал Энтони Лейзеровиц, директор Йельской программы. — Но мы показываем, что они продвигаются по некоторым из ранних и критических шагов — осознание проблемы, принятие того, что человек несет ответственность и признание того, что есть серьезные последствия. Значит, мы закладываем фундамент, чтобы что-то сделать».

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