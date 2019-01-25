Почти половина Симферополя не заасфальтирована — глава Крыма

Симферополь, , 15:12 — REGNUM Почти на половине улиц крымской столицы нет асфальтового покрытия. Об этом 25 января заявил глава Республики Крым Сергей Аксёнов на совещании в Джанкое.

По его словам, пару недель назад он лично провёл автомобильную экскурсию главе администрации Симферополя Наталье Маленко, вице-премьеру РК Михаилу Селезнёву и министру транспорта Крыма Сергею Карпову.

«Почти в 50% Симферополя отсутствует асфальтовое покрытие. На автомобиле высокой проходимости мы посетили некоторые районы города — Марьино, Фонтаны, Залесская, Петровская балка, в центре мы просто не могли подняться, буксовали. Что там происходит с гражданами, как туда добирается «скорая помощь», пожарный транспорт, вы можете представить», — заявил Аксёнов.

Он также отметил, что чиновники по-новому узнали город.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Симферополе на полгода сдвинули сроки завершения строительства развязки на Евпаторийском шоссе и объездной автодороги. Решение вызвано необходимостью выполнения дополнительных работ по переустройству труб мелиорации, которые не были предусмотрены проектом.

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