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В Челябинской области осуждён директор цирка

Общество

Ему придётся уплатить штраф в размере 1,5 млн рублей

Магнитогорск, Челябинская область, 25 января 2019, 15:03 — REGNUM  На Южном Урале осуждён директор Магнитогорского цирка Олег Хотим. Его признали виновным в присвоении чужого имущества и получении взятки, сообщили корреспонденту РЕ в управлении СКР по Челябинской области.

Следствие и суд выяснили, что 24 января 2018 года в Челябинске он получил взятку в размере 150 тыс. рублей. Также был выявлен факт присвоения имущества «Росгосцирка» в сумме 300 тыс. рублей.

Факт преступления выявили сотрудники полиции. Они же осуществляли по этому делу оперативное сопровождение.

По приговору суда Олег Хотим должен уплатить штраф в размере 1,5 млн рублей. Также на два года он лишён права занимать руководящие должности. Отметим, приговор пока не вступил в силу.

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