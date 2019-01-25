В Челябинской области осуждён директор цирка

Магнитогорск, Челябинская область, , 15:03 — REGNUM На Южном Урале осуждён директор Магнитогорского цирка Олег Хотим. Его признали виновным в присвоении чужого имущества и получении взятки, сообщили корреспонденту РЕ в управлении СКР по Челябинской области.

Следствие и суд выяснили, что 24 января 2018 года в Челябинске он получил взятку в размере 150 тыс. рублей. Также был выявлен факт присвоения имущества «Росгосцирка» в сумме 300 тыс. рублей.

Факт преступления выявили сотрудники полиции. Они же осуществляли по этому делу оперативное сопровождение.

По приговору суда Олег Хотим должен уплатить штраф в размере 1,5 млн рублей. Также на два года он лишён права занимать руководящие должности. Отметим, приговор пока не вступил в силу.