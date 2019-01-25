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Что думаете вы о проекте «Московская электронная школа»? Опрос ИА REGNUM

Общество

Позади первая половина учебного года, когда проект «Московская электронная школа» стал обязательным для всех столичных образовательных учреждений. А как относитесь к этому нововведению вы?

Москва, 25 января 2019, 15:46 — REGNUM  Резонансный проект «Московская электронная школа» (МЭШ) строится на идее отказа от меловых школьных досок, которые будут заменены на интерактивные экраны. У проекта сразу же появились сторонники и противники. Как относятся к этой идее читатели ИА REGNUM, мы выясняем в нашем новом опросе.

В классах миллиона московских детей с начала этого учебного года обычные меловые доски уступили место электронным. Досками нововведение не исчерпывается, в руках дети держат персональные смартфоны и планшеты, успеваемость учеников отображается в электронных дневниках.

На что, по-вашему, больше похож проект МЭШ — на технологический прорыв в образовании или на пустую затею, которая уже стоила бюджету миллиарды рублей? Если у вас есть дети, в школах которых уже внедрен проект МЭШ, заметили ли вы разницу в успеваемости, и если да, в худшую или в лучшую сторону? Изменилось ли качество усвоения материала? Повлияли ли интерактивные доски на остроту зрения?

Опрос проводится на платформе STIRVOX, которая позволяет каждому респонденту увидеть социологический портрет человека, относящегося к вопросу так же, как он.

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Опросы ИА REGNUM
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