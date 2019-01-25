В больнице Львова девушка с корью впала в кому

Львов, Украина, , 14:45 — REGNUM В Львовской областной инфекционной больнице находится 150 человек с диагнозом корь, сообщило 24 января издание Zaxid.net.

В реанимации находится 16-летняя девушка с инфекционным воспалением мозга:

«У неё развилось такое грозное осложнение как коревой энцефалит… Она сейчас в церебральной коме, в тяжёлом состоянии», — рассказала детский инфекционист Вера Гнатюк.

В больнице также находятся три младенца, которые заболели корью при рождении. У одного из них зафиксировали пневмонию, у остальных корь протекает гораздо легче.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшее время эпидемиологическую ситуацию с корью на Украине должна оценить специальная государственная комиссия. Она может объявить о начале эпидемии кори в стране.

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