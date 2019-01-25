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В Танзании сняты обвинения с экс-главы компании телевещания

Общество

Его обвиняли в мошенничестве и превышении полномочий

Дар-эс-Салам, Танзания, 25 января 2019, 14:40 — REGNUM  Суд Кисуту в Танзании снял обвинения с экс-главы компании телевещания TBC Тидо Мнандо после того, как суд не подтвердил его вину в превышении полномочий, сообщает BBC Swahili.

Мнандо обвиняли в мошенничестве в особо крупных размерах и превышении полномочий, когда он занимал пост главы TBC в 2008 году.

Сообщалось, что Мнандо якобы принес государству вред в размере 897 миллионов танзанийских шиллингов (около 388 тысяч долларов США).

25 января суд Кисуту принял решение освободить Мнандо, так как сторона обвинения не смогла доказать вину подозреваемого.

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