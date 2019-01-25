Зарплата машинистов метро Москвы в среднем превысила 111 тысяч рублей

Москва, , 14:25 — REGNUM В Москве средняя зарплата машинистов метро превысила 111 тысяч рублей в 2018 году, сообщил замначальника метрополитена по управлению персоналом Павел Ковалёв, передаёт 25 января агентство «Москва».

По словам Ковалёва, в минувшем году средняя зарплата работников столичной подземки превысила 71 тыс. рублей, машинистов электропоезда — 111 тыс. рублей. Ковалёв отметил, что доходы сотрудников увеличились за последние годы.

При этом штат метрополитена вырос на 7% и составил более 56 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, средняя зарплата учителя в Москве, по данным департамента образования столицы, составляет 108 тысяч рублей.

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