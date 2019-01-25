Идея хорошая, но платят почему-то граждане: о регистрации смартфонов

Санкт-Петербург, , 14:19 — REGNUM Регистрация устройств с выходом в интернет в единой базе действительно поможет решить поставленные задачи, но неясно, почему платить за это должны граждане, а не государство через бюджет МВД, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 25 января, генеральный директор агентства Telecomdaily Денис Кусков, комментируя инициативу о введении платной регистрации смартфонов и иных устройств с выходом в интернет.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, группа парламентариев разработала законопроект о платной регистрации всех устройств, имеющих выход в интернет — от мобильных телефонов и ноутбуков до счётчиков ЖКХ. Эти меры должны решить проблему кражи телефонов, предотвратить ввоз контрафактных устройств, помочь отслеживать террористов.

Регистрировать устройства должны будут импортеры или производители. Цена этой услуги на сайте «Госуслуг» должна составить не более 100 рублей. Уже купленным гаджетам будет предоставлена «амнистия» на 3−5 лет. Новые правила предлагается ввести в действие с февраля 2020 года.

«Можно предполагать, что введение такой меры действительно поможет бороться и с кражами, и с контрафактом, и с использованием смартфонов террористами. Это неплохая идея, причем обсуждать ее начали еще лет пять-семь назад, при кнопочных телефонах, и тогда смысла в ней было больше, потому что смартфоны можно блокировать.

Но есть и вопросы к этому проекту. Прежде всего не все граждане пользуются «Госуслугами», и многим регистрировать что-то самостоятельно будет сложно. Другой вопрос — как быть с устройствами, купленными за рубежом без всякого нарушения закона.

Но главный вопрос — почему платить за реализацию этой идеи должны потребители. Если это государственный проект, то средства можно было бы выделить из бюджета МВД, в чью компетенцию входят данные вопросы и которое в настоящее время с ними не справляется. Иначе получается, что предлагается залезть в кошелек гражданам», — отметил Денис Кусков.