Папа Римский призвал церковь не становиться «крутой и прикольной»

Панама, , 14:15 — REGNUM Католическая церковь не должна становиться «крутой и прикольной» в погоне за душами молодой паствы. Об этом заявил папа Римский Франциск 24 января, пишет газета Kronen Zeitung.

Выступая на Всемирном дне молодежи в Панаме, понтифик подчеркнул, что аудитория церкви нуждается в «свежей энергии».

«Нет, не надо основывать параллельную церковь, которая была бы прикольнее или круче», — сказал Франциск. Это было бы недостаточно, чтобы сделать молодежь счастливой. По мнению понтифика, этой цели можно добиться только путем служения на благо людей.

На празднование Всемирного дня молодежи 23 января в Панаму прибыли около 200 тыс. паломников со всего цвета. Центральным событием мероприятия станет воскресное богослужение под открытым небом.