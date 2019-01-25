Песков поздравил учащихся вузов с Татьяниным днём

Москва, , 14:09 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поздравил всех студентов с Днём российского студенчества, который ежегодно отмечается 25 января.

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«Мы присоединяемся к президенту и тоже поздравляем всех студентов, всех Татьян с этим днем», — сказал официальный представитель Кремля.

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Напомним, ранее всех студентов с наступающим Татьяниным днём на заседании попечительского совета МГУ поздравил президент РФ Владимир Путин. Добавим, что по случаю Дня студента глава государства посетит Казанский федеральный университет, где встретится с обучающимися и примет участие в беседе со студентами других вузов по телемосту.

Как сообщало ИА REGNUM, Татьянин день считается главным праздником студентов и отмечается 25 января. Именно в этот день в 1755 году императрица Елизавета подписала указ об учреждении Московского университета.

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