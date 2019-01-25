Пятница, 25 Января 2019 года
14:24:07 МСК

Школам в Кении запретили вводить хиджаб в качестве школьной формы

Общество

Это решение было принято уже давно, однако суд счел необходимым повторное вынесение приговора

Найроби, 25 января 2019, 14:23 — REGNUM  Верховный суд Кении отменил разрешение вводить хиджаб в качестве школьной формы, сообщает BBC Swahili.

Это решение было принято уже давно, однако из-за обращения родителей троих школьниц, которые отказались снять хиджаб в школе из-за религиозных причин, суд посчитал нужным повторное вынесение приговора.

Суд постановил, что каждая школа имеет право самостоятельно выбирать единую школьную форму, которую обязаны носить все ученики. Это решение вызвало обсуждение в сети.

Некоторые поддержали решение из соображений безопасности, а другие заявили, что это является нарушением права самовыражения мусульманок.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Общее образование
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить