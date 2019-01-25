Школам в Кении запретили вводить хиджаб в качестве школьной формы

Найроби, , 14:23 — REGNUM Верховный суд Кении отменил разрешение вводить хиджаб в качестве школьной формы, сообщает BBC Swahili.

Это решение было принято уже давно, однако из-за обращения родителей троих школьниц, которые отказались снять хиджаб в школе из-за религиозных причин, суд посчитал нужным повторное вынесение приговора.

Суд постановил, что каждая школа имеет право самостоятельно выбирать единую школьную форму, которую обязаны носить все ученики. Это решение вызвало обсуждение в сети.

Некоторые поддержали решение из соображений безопасности, а другие заявили, что это является нарушением права самовыражения мусульманок.