Завод «Электроцинк» в Северной Осетии подожгли – СКР

Владикавказ, , 14:02 — REGNUM В Северной Осетии выяснили причину пожара на заводе «Электроцинк». С точностью установлено, что это поджог. Об этом в ходе заседания правительственной комиссии по вопросам дальнейшей деятельности завода сообщил заместитель руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел СКР по региону Тамерлан Дзодзиев.

«В ходе расследования опрошено 600 свидетелей, назначено 60 экспертиз. Работа продолжается», — приводит слова Дзодзиева ГТРК Алания.

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Пожар на заводе «Электроцинк» произошел в ночь на 21 октября 2018 года. Полностью выгорел один из основных цехов предприятия — электролитный. Сразу после пожара глава республики Вячеслав Битаров высказал мнение, что он мог возникнуть в результате целенаправленного поджога.

Как сообщало ИА REGNUM, Битаров отметил, что в момент возгорания в цехе никого не было, не обнаружено и пострадавших при пожаре, поэтому есть версия, что это был специальный поджог.

Напомним, жители Северной Осетии, озабоченные проблемой вредных выбросов и ростом онкологических заболеваний, который они связывали с работой предприятия, долгие годы боролись за закрытие «Электроцинка».

После пожара был закрыт один из главных цехов завода — электролитный. Предприятие было остановлено, без работы остались около 1800 сотрудников.

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