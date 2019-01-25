Южная Корея вызовет искусственный дождь для борьбы с микропылью

Сеул, , 14:18 — REGNUM Южная Корея планирует провести эксперимент по формированию искусственного дождя над Желтым морем. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap. Посредством данного эксперимента Южная Корея попытается проанализировать эффективность использования дождя для уменьшения количества мелкой пыли в воздухе. Исследование проводится совместно с Национальным институтом метеорологических исследований и Национальным институтом экологических исследований.

Самолет на скорости 350 км/ч рассеет над морем йодид серебра в облаках: известно, что вещество увеличивает количество осадков, собирая водяной пар. Эксперты планируют с помощью различных приборов и устройств исследовать изменение количества осадков в облаке, а также выявить снижение концентрации мелкой пыли в воздухе после распыления вещества. В случае успешного проведения эксперимента правительство ожидает уменьшения плотности пыли в окружающей среде, которую приносит из Китая. Таиланд и Китай проводили подобные эксперименты в своих регионах, но никакой информации об их успешных результатах пока нет. Правительство Южной Кореи крайне обеспокоено ростом количества пыли в атмосфере. Президент страны призвал принять меры по очищению воздуха, включая использование искусственных осадков и установку пылесборников.