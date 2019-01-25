Ярославский детский омбудсмен навестил многодетного отца-одиночку

Ярославль, , 13:55 — REGNUM В ходе рабочей поездки в Борисоглебский район Уполномоченный по правам детей Михаил Крупин навестил многодетного отца и проверил, в каких условиях живут дети. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Прежний дом у семьи сгорел, а потому мужчине и его детям пришлось перебраться в соседнее село, где им предоставили общежитие. Омбудсмен осмотрел жилищные условия, проверил наличие продуктов питания, а также пообщался с детьми и главой семьи.

— Задача государства — чтобы все дети в семье получали образовательные услуги. Тогда у отца будет возможность трудоустроиться и формировать семейный бюджет, — сказал Михаил Крупин.

Кроме того, на личный прием в Борисоглебском районе к Уполномоченному по правам ребенка обратился местный педиатр, обеспокоенный частыми отказами родителей от вакцинации детей. В настоящее время обязанности по прививанию детей не установлено, поэтому многие родители, опасаясь осложнений от вакцины, прививок избегают. Педиатр считает, что это подвергает здоровье и самого ребенка, и окружающих его сверстников опасности.

— Вопрос необходимости введения обязательной вакцинации несовершеннолетних является спорным и требует обсуждения с участием представителей медицинского сообщества. Мы обязательно включим эту тему в план работы Экспертного совета при Уполномоченном для поиска эффективных алгоритмов решения данной проблемы, — заявил Михаил Крупин.

Пообщался омбудсмен и с учениками Борисоглебской средней общеобразовательной школы №2. Михаил Крупин провел для ребят урок патриотического воспитания.