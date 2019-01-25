Число незастрахованных граждан в США достигло пика — Gallup

Вашингтон, , 13:55 — REGNUM Число незастрахованных жителей США неуклонно растет с 2016 года, сообщает исследовательский фонд Gallup на своем официальном сайте.

По данным исследования, число незастрахованных особенно растет среди женщин и молодежи, а также среди граждан с низким доходом. Восходящий тренд заметен везде, кроме восточных регионов страны.

Новый опрос Gallup показал, что 13,7% взрослых жителей страны не имели страховки в конце 2018 года, что больше, чем 13,4% в 2014 году. Рекордно низким — 10,9% — число незастрахованных было в 2016 году, последнем году президентства Барака Обамы.

Примерно 7 млн взрослых людей стали незастрахованными за период между 2016 и 2018 годами, а это означает, что процент начал расти ближе к концу срока Обамы и продолжил расти в течение первых двух лет президентства Дональда Трампа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд Техаса признал медицинскую реформу Обамы неконституционной. За ликвидацию системы медицинского страхования Obamacare неоднократно выступала администрация действующего президента США Дональда Трампа.