В Екатеринбурге не согласуют заявку на референдум о храме Святой Екатерины

Екатеринбург, , 15:29 — REGNUM Заявку на референдум о строительстве храма Святой Екатерины и запрете строить в парках и скверах Екатеринбурга отвергнут в избирательной комиссии города. Об этом заявила соорганизатор общественного движения «Парки и скверы Екатеринбурга» Анна Балтина корреспонденту ИА REGNUM.

По словам Балтиной, рабочая комиссия по заявке высказала претензии по двум моментам. Во-первых, одному из участников инициативной группы указали на якобы отсутствующую прописку в Екатеринбурге, что может не соответствовать действительности.

«Это доктор наук, преподаватель. По его словам, у него есть постоянная прописка в городе», — сообщила Балтина.

Также в комиссии, по словам Балтиной, придрались к использованным в заявке юридическим формулировкам. В частности, в ряде мест документа написано «Екатеринбург» вместо «муниципальное образование Екатеринбург».

«Избирком примет окончательное решение только 29 января 2019 года, но нет сомнений, что оно будет отрицательным», — подчеркнула активистка.

Теперь общественники готовят новую заявку к 30 января 2019 года. Но ни у кого нет гарантий, что в избиркоме снова не найдут повода отказать, признала Балтина. Тем не менее, активисты продолжают собирать подписи в защиту сквера от строительства храма — таких собрано уже около 1,6 тысяч.

Информацию о рекомендации отказать авторам заявки подтвердил глава екатеринбургского избиркома Илья Захаров. Чиновник заявил корреспонденту ИА REGNUM, что основания для отказа действительно можно назвать «формальными»:

"Мы должны быть формалистами, к сожалению. Это правильно, потому что если такой серьёзный вопрос выносится на обсуждение, то нужно очень тщательно подойти к подготовке документов», — заявил Захаров.

Что касается члена инициативной группы с неверной пропиской — Дмитрии Ч., то данные по нему были проверены системой ГАС «Выборы» и в УФМС. В обоих случаях пришел ответ, что у человека есть несоответствие по адресу прописки, сказал Захаров.

Также авторам заявки нужно указать, что референдум проводится именно в муниципальном образовании «город Екатеринбург», а не просто в Екатеринбурге — т.к. волеизъявление по закону должны выказывать жители всего муниципалитета, уточнил чиновник.

Обнаруженные недостатки, по мнению Захарова, вполне исправимы в случае подачи следующей заявки организаторами.

Напомним, строительство храма Святой Екатерины в Екатеринбурге планируют начать весной. Это уже третья попытка построить сооружение с 2010 года — общественные протесты вынудили епархию отказаться от идеи построить храм на площади Труда в 2010 году и в акватории городского пруда в 2018 году.

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