Количество чрезвычайных ситуаций на Украине в 2018 г. уменьшилось — ГСЧС

Киев, , 13:53 — REGNUM В течение 2018 года государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины спасла около 6 тыс. человек, заявил председатель ГСЧС Николай Чечеткин во время отчёта, сообщило 25 января информационное агентство «УНН».

"Органами управления и службами в течение года обеспечено реагирования на 128 чрезвычайных ситуаций и более чем 78 тысяч пожаров… Главным достижением ГСЧС в течение прошлого года — спасены жизни около 6 тысяч человек», — рассказал он.

В сравнении с 2017 годом количество чрезвычайных ситуаций (ЧС) снизилось на четверть, а число погибших уменьшилось на 2%.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января сотрудники ГСЧС освободили из снежных заносов 407 автомобилей, в которых находилось 648 человек.

Читайте также: На Украине спасатели вызволили из «снежного плена» более 400 автомобилей