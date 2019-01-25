Расследование: куда девается фильтрат с подмосковных полигонов ТБО?

Василий Маркин, , 13:46 — REGNUM

ИА REGNUM публикует результаты расследования, проведенного членом Общественной палаты Солнечногорского района Василием Маркиным.

В полигонах бытовых отходов со временем в процессе гниения мусора образуется фильтрат. Если эту зловонную жидкость вовремя не собрать и не очистить, то могут возникнуть тяжёлые последствия для окружающей среды и населения.

Первым в Московской области установку очистки фильтрата установил ГУП «Экотехпром» на полигоне «Дмитровский» производительностью 120 куб. м/сутки в 2007 году, а на полигоне «Хметьево» в 2011 году производительностью 400 куб. м/сутки.

В 2010 году установка обратного осмоса по очистке фильтрата запущена в эксплуатацию на полигоне «Тимохово» производительностью 200 м³/сутки. Позже и на полигонах «Малинки» и «Саларьево» введены в эксплуатацию установки обратного осмоса производительностью 400 м³/сутки.

Однако для Подмосковья этого явно недостаточно. Противоречивые заявления чиновников и нетранспарентная работа специальных компаний приводят к мыслям о том, что опасные жидкости попросту сливают в окружающую среду.

Не до конца продуманные действия подмосковных властей по закрытию значительной части областных мусорных свалок привели к тому, что нагрузка на оставшиеся полигоны увеличилась в несколько раз, соответственно, увеличилось и образование фильтрата (отходы IV класса опасности). Это заставило владельцев некоторых полигонов в экстренном порядке строить системы сбора фильтрата, чтобы предотвратить его распространение по окрестностям свалок и в водные системы. Тем не менее установки по утилизации фильтрата введены в эксплуатацию далеко не на всех полигонах, а систем по обезвреживанию концентрата фильтрата (отход III класса опасности), так и вовсе нет ни на одном полигоне. Кроме того, задерживается ввод в эксплуатацию ранее запланированных.

Вспыхивающие один за другим «мусорные» скандалы, заставили чиновников и нанятых «рекультиваторов» обещать все, что угодно, лишь бы снизить градус противостояния с обществом. В частности, было обещано, что на полигонах установят системы очистки фильтрата. В марте 2018 года председатель правительства области Александр Чупраков заявил, что на полигоне «Ядрово»: «В любом случае на теле старого полигона, где сейчас мы делаем дегазацию и ее планируем закончить до 15 июня, будет установлена система очистки фильтрата, она будет работать постоянно, потому что постоянно даже после рекультивации его надо будет обслуживать лет 15, по мнению специалистов», — цитата по агентству РИАМО.

Тогда же спецпредставитель губернатора уточнил, что пока система не создана, фильтрат, начиная с 26 марта, будет вывозиться для очистки до технической воды в Солнечногорский район. Примечательно то, что буквально на следующий день чиновник, если верить информационному агентству РИА Новости, передумал: «Прямо на полигоне будет установлена система очистки фильтрата, которая будет превращать его в технологическую воду. На очистные сооружения ни Солнечногорского района, ни какого другого района фильтрат вывозиться не будет», — цитата по РИА Новости.

В августе он же на выездном заседании межведомственного экспертного совета по общественному экологическому контролю в сфере обращения с отходами заявил, что на полигоне ТБО «Алексинский карьер» в Клину монтаж и запуск очистных сооружений фильтрата будет произведен в октябре.

Для полноты картины напомним также обещания, которые в мае того же года дал генеральный директор компании «Экоком» Оливер Кайзер жителям Балашихи и соседних районов. Кайзер сообщил активистам и жителям города на очередном заседании рабочей группы по рекультивации полигона, что строительство системы сбора и очистки фильтрата на полигоне «Кучино» завершится в октябре 2018 года. После этого начнётся установка и настройка оборудования. В ноябре оно заработает в штатном режиме. (http://bbnews.ru/sistemu-ochistki-filtrata-na-poligone-kuchino-zakonchat-v-oktyabre-2018-goda/)

Ни на одном из этих полигонов установки по обезвреживанию фильтрата не заработали. Несмотря на обещания господина Чупракова о монтаже оборудования, эксплуатирующая полигон «Ядрово» компания «Ядрово» стала заключать контракты на вывоз фильтрата с компанией «ЭКОКОМ» с июня 2018 года (документы находятся в распоряжении редакции ИА REGNUM ).

До сих пор не удалось достоверно установить, куда же «утекает» фильтрат с полигонов «Кучино» и «Алексинский карьер». Более того, большинство полигонов области ни сам фильтрат, ни его концентрат не вывозят. Например, на «Тимохово» весь концентрат, а это 200 кубов в сутки, или 20% от перерабатываемого фильтрата, возвращается в тело полигона. А в техзадании к договору на поставку установки очистки фильтрата полигона ТБО «Коргашино» прямо прописано, что концентрат фильтрата подлежит возврату в тело свалки.

Тем не мене с полигонов, где нет установок по утилизации фильтрата, его стали вывозить. Жители Дмитровского района утверждают, что разговаривали с представителями компании «ЭкоЖилком», которые им рассказали, что вывозят фильтрат со своего полигона ТБО «Непейно», и сливают его без соответствующего обезвреживания и очистки в городские очистные сооружения, которые сами же и эксплуатируют.

С тех полигонов, на которых есть установки по утилизации фильтрата, также стали вывозить его концентрат (отход III класса опасности). Об этом свидетельствуют заключённые на сайтах госзакупок многочисленные контракты с ГУП «Экотехпром», обслуживающим четыре закрытых полигона в Московской области. И, как можно судить, объёмы вывоза в 2018 году достаточно внушительные. Концентрат вывозили с полигонов «Малинки», «Саларьево», «Хметьево». Только из обнаруженных госконтрактов следует, что в 2018 году с них вывезли 90 тысяч 570 кубометров концентрата фильтрата (материалы госзакупок находятся в распоряжении редакции ИА REGNUM ).

На каких объектах утилизировались (обезвреживались) и будут утилизироваться (обезвреживаться) фильтрат и его концентрат, госзакупки не сообщают, этих данных с исполнителей не требуют! Однако в них прописывается требование к исполнителю предоставлять отчёт по окончании работ (в некоторых контрактах ежемесячно) с приложением справок об объектах, на которых утилизируются опасные смеси. А по исполнении контракта предполагается экспертиза выполненных работ.

В связи с этим возникает опасность недобросовестного сброса фильтрата и концентрата фильтрата в неустановленных местах или их некорректная очистка. Ввиду отсутствия жёстко прописанных мест утилизации или слива фильтрата и концентрата фильтрата выполнить проверку в процессе работ крайне затруднительно.

Могу предположить, что заказчика не интересует, куда увезут отходы, поскольку право собственности на отходы переходит к исполнителю, как только гружёная цистерна пересечёт границу полигона. Его интересует только вопрос оплаты по окончании работ. Однако контролирующие органы и общественность должны иметь возможность проверить исполнителя не только по бумагам и по окончании работ, но и по факту в процессе исполнения.

Осложняет ситуацию недоработка территориальной схемы обращения с отходами Московской области. В проекте постановления правительства Московской области «О внесении изменений в приложение к постановлению правительства Московской области от 22.12.2016 №984/47 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, Московской области» изменений по данному вопросу нет. В Таблице А.2 «Количество прочих отходов» расписаны, иногда даже очень подробно, образуемые эксплуатирующими полигоны ТКО организациями отходы, вплоть до выбрасываемых по полкило в сутки канцелярских принадлежностей. Однако ни у одной не прописано образование ни пермеата (пермеат — техническая вода пригодная к сливу в канализацию), ни фильтрата, ни концентрата фильтрата, которых образуется на некоторых полигонах более сотни тонн в сутки. А организации, эксплуатирующие закрытые для приёма отходов полигоны и свалки, просто не упоминаются.

В территориальной схеме обращения с отходами Московской области (ТСОО МО) в Таблице А.7 «Характеристика объектов по обезвреживанию» указана только одна организация, принимающая фильтрат полигонов ТКО, а также отходы очистки фильтрата — ООО «ЭКОКОМ». И это несмотря на то, что предприятие ООО «ЭКОКОМ» государственную экологическую экспертизу не проходило и не собирается проходить, общественных обсуждений не было. Адрес предприятия: Солнечногорский район, д. Есипово.

Мощность установки, указанная в ТСОО МО — 252 000 м³/год. Однако в документе «Корректировка проекта обоснования размера расчетной санитарно-защитной зоны производственной базы под комплекс сортировки ТБО ООО «Строительные технологии, д. Есипово, строение 05-Р» от 30.11.2017 года мощность установки компании «ЭКОКОМ» всего 73,0 тыс. м³/год, что значительно ниже необходимой для выполнения заключённых контрактов, но более чем достаточной для присвоения данному объекту первого класса опасности.

Поэтому увеличивать производственные мощности «ЭКОКОМ» в дереревне Есипово не только нельзя, оно вообще не имеет право работать без положительного заключения государственной экологической экспертизы. Не решён также вопрос, что делать с отходом от очистки фильтрата — концетратом фильтрата (III класс опасности), а это четверть от обезвреживаемого фильтрата.

Более того, в декабре пришёл ответ от администрации Солнечногорскрого района о том, что «ЭКОКОМ» в деревне Есипово никакой производственной деятельности вообще не ведет. А о таких компаниях, как «СФЕРА», «ТКК ПЛЮС», «Экосервис-Трейд» и даже ГУП «Экотехпром», упоминаний в терсхеме по обращению с отходами обнаружить не удалось. Кроме того, есть подозрения в том, что у перечисленных компаний и вовсе нет установок по переработке фильтрата и концентрата фильтрата. Куда эти предприятия и ООО «ЭКОКОМ» перевозят эти опасные отходы неизвестно.

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