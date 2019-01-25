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Во французском Кале возведут бетонную стену против мигрантов

Общество

Строительство бетонной стены высотой три метра завершиться в марте 2019 года

Кале, Франция, 25 января 2019, 13:40 — REGNUM  По инициативе префектуры Па-де-Кале во Франции строится стена вокруг автозаправочной станции Total, чтобы предотвратить нелегальный поток мигрантов, направляющихся в Великобританию, сообщает Le Figaro.

Ожидается, что строительство бетонной стены высотой три метра завершиться в марте 2019 года.

По словам представителя автозаправочной станции Total, бетонная стена заменит забор, ранее установленный вокруг парковки грузовых автомобилей.

«Наша единственная цель — защитить территорию станции, чтобы обеспечить защиту нашим клиентам и сотрудникам», — заявили в префектуре, добавив, что это место «стало любимым для мигрантов, которые предпринимают множество попыток незаконно проникнуть в грузовики».

Напомним, в настоящее время в Кале и его окрестностях проживает от 350 до 400 мигрантов, которые стремятся добраться до Великобритании.

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Миграция, гражданство, паспортизация
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