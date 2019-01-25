Команда международного фестиваля «Ноль Плюс» посетила Южную Корею

Тюмень, , 13:35 — REGNUM Тюменская социально-ориентированная НКО, создавшая кинофестиваль и онлайн-кинотеатр «Ноль Плюс», посетила Сеул с деловым визитом. В рамках визита делегации Тюменской области в столицу Южной Кореи представители региональной СО НКО Фонда «Жизнь и Дело» — член Общественной палаты Тюменской области, директор Международного кинофестиваля «Ноль Плюс» Николай Данн и директор по международным отношениям Фонда «Жизнь и Дело» и кинофестиваля «Ноль Плюс» Александр Школенко — провели ряд встреч, направленных на формирование сотрудничества России и Кореи в области кино и анимации, культуры и образования, сообщили ИА REGNUM в организации.

Ключевым мероприятием делового визита стала официальная встреча тюменской делегации в составе глав Тюмени, Ялуторовска, Заводоуковска, представителей тюменского бизнеса, дирекции международного кинофестиваля «Ноль Плюс» с Администрацией района Курогу и руководством корейского кинофестиваля GUKIFF. Отметим, что это уже вторая встреча корейских и тюменских муниципалитетов и общественных организаций, — первая состоялась во время визита корейской делегации на V кинофестиваль «Ноль Плюс» в Тюмень в октябре 2018 года. А еще ранее, в мае 2018 года, представители кинофестивалей GUKIFF и Ноль Плюс подписали в Сеуле соглашение о сотрудничестве. В рамках договоренности развивать культурное и экономическое сотрудничество между городами, достигнутой на январской встрече 2019 года, решено, что 15 мая 2019-го в период проведения VII международного детского кинофестиваля GUKIFF будет организован День России в Корее. В этот день для нескольких сотен русских детей и их родителей, проживающих в Сеуле, состоятся показы российского детского кино, выставки картин и фотографий российских авторов, танцевальные, театральные и вокальные представления на детскую и семейную тематику.

В период фестиваля GUKIFF также будет дан официальный старт деятельности Евразийской организации детских кинофестивалей, соучредителем которой совместно с корейскими партнёрами выступит кинофестиваль «Ноль Плюс». Миссией организации является объединение фестивалей детского кино в Евразийском пространстве для культурного, профессионального, образовательного обмена по части кино для детей.

Кроме того, тюменские общественники из «Ноль Плюс» посетили самую крупную анимационную студию Южной Кореи Iconix, производящую несколько мультипликационных проектов, среди которых — фаворит корейских детей, знакомый также и российской аудитории, Пингвиненок Пороро. Руководство Iconix организовало презентацию и экскурсию по студии, а также поделилось особенностями производства анимационных проектов в Корее и продвижения их на корейский и мировой рынок. Достигнута договоренность об участии основателей студии в жюри VI кинофестиваля «Ноль Плюс» в октябре 2019 года и презентации Пороро для российских и международных гостей фестиваля.

Посещение другой анимационной студии Xrisp также принесло профессиональные плоды. «Ноль Плюс» познакомились с практикой создания интерактивных парков, которую студия реализует в Корее и Германии. В этих парках организуется множество подвижных и интеллектуальных игр, задуманных как способы приобщения детей к нахождению офлайн. При этом в этих парках активно используются цифровые и проекционные технологии, визуально основанные на анимационных персонажах, с которыми дети встречаются онлайн, смотря мультфильмы студии. Другим открытием стала демонстрация того, как нейротехнологии интегрируются в компьютерные игры, что дает возможность детям, а также взрослым сознательно тренировать нейроны мозга в участках, отвечающих за концентрацию, а также умиротворение. Достигнута договоренность протестировать данную технологию, интегрировав в онлайн-кинотеатр «Ноль Плюс» zeroplus. tv для изучения того, как мозг ребенка реагирует на те или иные фильмы, и как за счет кинопросмотра можно тренировать внимательность, концентрацию и степень спокойствия.

Также Николай Данн и Александр Школенко посетили крупнейшую в Южной Корее телекоммуникационную компанию KT Corporation. Фокусом интереса тюменцев во всей инфраструктуре телекоммуникаций стал сектор, отвечающий за VOD-платформу и онлайн-кинотеатр Olleh TV. Представители компании поделились спецификой работы с контент-провайдерами и дистрибьюторами, продемонстрировали свою систему работы с видеоконтентом — процессы кодирования, декодирования, конвертации, доведения до пользователей через телевизионные приставки, мобильное приложение, интернет-сайт. «Ноль Плюс» отметили, что техническая реализация онлайн-кинотеатра zeroplus. tv во многом схожа с корейской платформой, что подчеркивает фундаментальный подход к разработке «Ноль Плюс». Но при этом zeroplus. tv сохраняет свою уникальность за счёт реализованного функционала осмысленного просмотра, позволяющего юным и взрослым онлайн-зрителям более вдумчиво смотреть кино. «Движемся в верном направлении!» — констатируют представители команды «Ноль Плюс».

Как отмечают представители команды, год 2019 обещает быть продуктивным в развитии отношений с Республикой Корея и взаимном создании культурных, образовательных, технологических и экономических условий для развития российских и корейских детей. Роль СО НКО в этом очевидно одна из ключевых.

Добавим, проект «Ноль Плюс» реализуется с использованием средств гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Средства выделил Фонд президентских грантов.

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