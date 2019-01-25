В Ярославской области меняются условия льгот по питанию школьников

Ярославль, , 13:28 — REGNUM В Ярославской области с 1 марта изменятся правила оплаты школьных завтраков для учеников начальной школы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Сейчас все ученики 1−4 классов питаются за 50% стоимости завтрака. С 1 марта эта скидка будет предоставляться адресно. Ее получат дети из семей, где среднедушевой доход не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума — 15 975 рублей на человека в месяц.

Планируется, что документы в образовательную организацию потребуется представлять раз в год. Для получения данной услуги с 1 марта подтвердить нуждаемость необходимо в феврале, — сказала директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.

Бесплатное одноразовое питание в школах по-прежнему будут получать дети из малоимущих семей, детеи-инвалиды, а также дети, опекуны или попечители которых не получают ежемесячную выплату на содержание ребенка. Кроме того, право на бесплатный завтрак сохранится у детей, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере и детей из многодетных семей.

Сохранится и бесплатное двухразовое питание — для школьников с ограниченными возможностями здоровья, детей из малоимущих многодетных семей, а также студентов профессиональных образовательных организаций с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих.

Однократным бесплатным питанием по-прежнему будут обеспечены студенты профессиональных образовательных организаций, осваивающие программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, следующих категорий: из малоимущих и многодетных семей, инвалиды. Кроме того, в профессиональных образовательных организациях будет организовано питание для детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в государственных и муниципальных организациях, — сообщили в правительстве Ярославской области.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, решение об изменении условий предоставления льгот приняла в конце 2018 года Ярославская областная дума.

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