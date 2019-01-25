Железные дороги Индии предоставят работу 23 000 «высокорожденных» индусов

Нью-Дели, , 16:33 — REGNUM Железные дороги Индии станут первым государственным ведомством, в котором введут новую квоту для малоимущих индусов из высших каст. По сообщению индийского новостного издания «Джагран», с соответствующим заявлением выступил министр железнодорожного транспорта Индии Пиюш Гоял.

Пиюш Гоял отметил, что в течение двух лет на индийских железных дорогах будет создано более 230 тысяч дополнительных рабочих мест, из которых 23 тысячи будут зарезервированы за малоимущими индусами из высших каст. Более того, на данный момент в железнодорожном ведомстве страны имеется примерно 200 тысяч вакантных позиций, на которые претенденты на места в рамках квоты могут быть трудоустроены уже сейчас. Министр железнодорожного транспорта Индии подчеркнул, что новая квота никак не повлияет на число мест, зарезервированных за другими уязвимыми категориями населения страны.

Напомним, что в начале января 2019 года кабинет министров Индии одобрил выделение 10% мест на государственной службе и в образовательных учреждениях для малоимущих индусов из высших каст. Годовой доход претендентов на получение места в пределах квоты не должен превышать 800 тысяч рупий (750 тысяч рублей). Резервирование мест будет происходить постепенно и начнется с 1 февраля 2019 года.