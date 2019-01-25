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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рекламировал в Давосе сакэ из Фукусимы

Общество

В кулуарах ежегодной встречи в Швейцарии премьер-министр Японии прорекламировал производство сакэ в префектуре Фукусима

Токио, 25 января 2019, 16:06 — REGNUM  Премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетил Всемирный экономический форум в Давосе, Швейцария. В ходе мероприятия Japan Night он рассказывал о сакэ «Yamato no Kokoro», японском традиционном напитке, который производится в городе Аидзувакамацу, в префектуре Фукусима. Напиток, который представил Абэ, был приготовлен непосредственно из риса, выращенного его женой Акиэ Абэ в их доме в префектуре Ямагути.

По сообщению японского новостного агентства «Киодо Цусин», Абэ также рассказал, что еще во время гражданской войны между княжествами в 1868 году невозможно было представить, чтоб регион Айзу (ныне префектура Фукусима) использовал рис из Тёсю (ныне Ямагути). «Это сакэ — символ мира и одна из составляющих нашей «мягкой силы» за рубежом. Надеюсь, что вам понравится», — отметил премьер.

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Зарубежная хроника
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