Верховный суд Японии разрешил менять пол в семейном реестре при смене пола

Токио, , 14:05 — REGNUM Верховный суд Японии конституционно закрепил положение о возможности изменения пола в семейном реестре в соответствии с Законом о специальных требованиях к обращению с лицами, страдающими расстройством гендерной идентичности, 2004 года, но при условии, что заявитель прошел через операцию по смене половой принадлежности.

По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», вынесенное решение является первым по данному закону. Ранее суд отклонял апелляции людей, которым не удавалось изменить свой пол в семейном реестре. Заявители настаивали на том, что это противоречит конституции, которая призывает к уважению личности.

«Времена меняются, и происходят социальные изменения», — прокомментировал судебный вердикт главный судья Верховного суда Мамору Миура.