Жителя Крыма осудили за участие в украинском вооружённом формировании

Симферополь, , 13:10 — REGNUM 24-летний житель Крыма проведёт ближайшие десять с половиной лет в колонии за участие в созданном на Украине незаконном вооруженном формировании. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и Севастополю 25 января, приговор участницу нацбатальона Февзи Саганджи огласил Ленинский районный суд Крыма.

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Уточняется, что в ряды добровольческого батальона, созданного одним из лидеров «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Ленуром Ислямовым и действующего в приграничных районах Херсонской области Украины, молодой человек вступил добровольно. Будучи бойцом батальона, Саганджи разделял его идеологию и поддерживал энергетическую и транспортную блокаду Крыма, а также вооруженную борьбу за возвращение полуострова в состав Украины.

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Как сообщало ИА REGNUM, участник украинского нацбатальона Февзи Саганджи был задержан в Крыму сотрудниками регионального УФСБ в апреле 2018 года. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК РФ («Участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам РФ»).