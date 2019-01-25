В Японии участились случаи взрыва литий-ионных батарей

Токио, , 15:50 — REGNUM 24 января NITE (Национальный институт технологии и оценки Японии) опубликовал данные опроса за 2017 год. В ходе исследования выяснилось, что ноутбуки, смартфоны и другие гаджеты с литий-ионными батареями стали воспламеняться чаще, чем в 2013 году. В 2013 году сбыло зафиксировано 70 случаев, в 2017 — 175.

По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», Институт также отмечает, что 70% случаев — это взрывы и чрезмерное нагревание устройств. На первом месте по частоте возникновения технических неполадок находятся портативные зарядные устройства, далее идут ноутбуки и смартфоны.

Кроме этого, также выяснилось, что половина всех взорвавшихся устройств изначально подлежали отзыву со стороны производителя, так как были небезопасны.