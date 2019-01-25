Пятница, 25 Января 2019 года
13:12:30 МСК

В Южной Корее провели исследование «иберийской ветчины»

Общество

В результате исследования было проверено 44 заведения

В Южной Корее провели исследование «иберийской ветчины»
Черная иберийская свинья

Сеул, 25 января 2019, 13:11 — REGNUM  Организация Consumer Korea провела 5-дневное (с 18 января) исследование «ибериской ветчины», которую изготавливают в Испании и Португалии из черных иберийских свиней. Об этом сообщает YTN.

В результате данного исследования было проверено 44 заведения в Сеуле, включая рестораны и магазины. Оказалось что в 10% из них продают «подделку» — продукцию обычных белых пород.

Во время исследования было проверено 24 ресторана, 3 крупных торговых центра, 3 больших супермаркета, 5 интернет-магазина и 9 мясных лавок.

Как сообщили представители организации Consumer Korea, многие просто используют маркетинговый ход, заявляя что их продукция изготовлена из черной иберийской свиньи.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Розничная торговля
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить