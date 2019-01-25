Число кибератак на Вьетнам уступает лишь числу кибератак на Россию

Ханой, , 13:58 — REGNUM Компания «Лаборатория Касперского» сообщает, что Вьетнам подвергается очень массивным кибератакам, уступающим лишь кибератакам на Россию. Каждый день, по подсчетам компании, вьетнамские пользователи сталкиваются более чем с 800 тыс. атак при помощи вредоносного кода. 21,5% интернет-пользователей Вьетнама подвержены риску стать жертвой кибератаки, сообщает «Лаборатория Касперского».

Одновременно с этим, сообщает издание VNExpress, Вьетнам сам является крупным источником кибератак. Так, в четвертом квартале 2018 г. вьетнамские хакеры совершили 992 952 атаки.

В рамках усилий, направленных на то, чтобы обезопасить киберпространство Вьетнама, «Лаборатория Касперского» подписала меморандум о взаимопонимании с Вьетнамским национальным центром по кибербезопасности.

«Лаборатория Касперского» позволит Центру просматривать исходные коды, обновлять и проверять компоненты продуктов «Лаборатории Касперского» через Центр прозрачности в Цюрихе, Швейцария.

«Лаборатория Касперского» также будет делиться своей информацией и данными через Вьетнамский центр национальной сетевой безопасности и оказывать поддержку в проведении уголовных расследований.