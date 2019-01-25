Гутенев: Обыватели настороженно воспримут плату за регистрацию мобильника

Москва, , 12:54 — REGNUM Тревоги граждан, связанные с последствиями введения платной регистрации смартфонов и других гаджетов, имеющих выход в интернет, беспочвенны, а само нововведение поможет в поиске украденных телефонов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 января заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев («Единая Россия»).

Члены Совфеда разработали законопроект об обязательной регистрации всех смартфонов и гаджетов, имеющих выход в интернет по международному идентификатору мобильного оборудования (IMEI), с 1 февраля 2020 года, пишет РБК. Стоимость такой услуги не превысит 100 рублей, а мобильные операторы будут обязаны блокировать незарегистрированные гаджеты.

Такие нововведения необходимы, чтобы предотвратить кражу мобильных устройств, ввоз контрафактных гаджетов, а также поможет идентифицировать средства, которые используют для общения террористы, отмечают авторы инициативы.

«Думаю, что обывателем подобная инициатива будет воспринята очень настороженно и это вызвано уже сформированными стереотипами, что подобные инициативы, как правило, бывают направлены на отъем какой-то части денег у населения. Но в данном случае было заявлено о мизерной плате при регистрации, поэтому вряд ли эти тревоги обоснованы», — считает Гутенев.

Кроме того, предполагает он, часть общества будет опасаться усиления контроля за частной жизнью и их действиями онлайн.

«Но, как говорят эксперты и специалисты, в случае необходимости, способов контроля более, чем достаточно, причем не только у наших специальных служб, но и к сожалению, и у очень многих зарубежных. Поэтому мне кажется, что данные опасения тоже скорее всего беспочвенны», — считает Гутенев.

Между тем, уверен он, при рассмотрении инициативы не следует опираться только на мнение технократов, но стоит провести широкое обсуждение вопроса с различными институтами гражданского общества.

«Но в целом, можно сказать, что данный законопроект достаточно полно повторяет введенные нормы в большинстве стран Евросоюза — и, в общем-то, там это особых проблем не вызывает. По крайней мере, в вопросе борьбы с украденными электронными устройствами, имеющими выход в интернет, данная мера однозначно будет помогать», — уверен Гутенев.

Отметим, что в 90-е в России уже действовала система выдачи платных разрешений на использование сотовых телефонов, но была отменена указом Владимира Путина в 2000 году.

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