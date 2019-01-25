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Премьер Бангладеш Хасина Вазед включена в список «мыслителей десятилетия»

Общество

Эксперты издания Foreign Policy включили премьер-министра Бангладеш в список мировых мыслителей десятилетия, состоящий из 100 человек

Дакка, 25 января 2019, 15:36 — REGNUM  Премьер-министр Бангладеш Хасина Вазед вошла в список «100 мировых мыслителей» по версии Foreign Policy. По информации бангладешского новостного издания «Протхом ало», в этот список попали самые достойные деятели из 10 областей общественной жизни, при этом эксперты Foreign Policy хронологически ограничили список одним десятилетием.

Причиной выбора Хасины Вазед в качестве одного из величайших мыслителей десятилетия стал тот факт, что Бангладеш при её правлении приняла на своей территории более 300 тысяч беженцев-рохинджа из соседней Мьянмы. Именно поэтому премьер-министр Бангладеш стала одним из 10 мыслителей из секции «Защита и безопасность».

После декабрьских выборов 2018 г. Хасина Вазед уже в третий раз стала главой правительства Бангладеш и в четвёртый раз привела свою партию — Авами лиг — к власти. В список 100 мыслителей премьер-министра Бангладеш включили сразу же после того, как та вновь заняла свой пост в начале января 2019 г.

Помимо Хасины Вазед в список вошли также помощник президента РФ Владислав Сурков, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и другие.

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Зарубежная хроника
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