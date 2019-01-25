Арест депутата в Челябинске: подробности

Челябинск, , 12:43 — REGNUM Арестованный депутат Центрального райсовета Челябинска Михаил Смирнов подозревается в мошенничестве. Об этом говорится в официальном сообщении областного управления СКР.

Депутат был арестован в ходе расследования дела бывшего первого заместителя областного министра экономического развития Антона Бахаева. Обвинение уже предъявлено.

Следствие считает, что Михаил Смирнов, как и Бахаев, и, на тот момент глава Агентства международного сотрудничества, Ольга Алейникова, причастны к хищению средств, выделенных из областного бюджета на проведение в ноябре форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Общая сумма похищенного превысила 3,8 млн рублей. Это произошло ещё в 2017 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Михаил Смирнов был арестован 24 января. А в июле силовиками были задержаны Антон Бахаев и Ольга Алейникова. Бахаев некоторое время провёл в СИЗО, затем был отпущен под домашний арест.

На аресте депутата настояли следователи. По информации местных СМИ, ранее он проходил по этому делу свидетелем.

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