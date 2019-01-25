Шесть саун в столице Карачаево-Черкесии оказались борделями

Черкесск, , 12:38 — REGNUM В саунах города Черкесска оказывали интимные услуги «ночные бабочки». Задержаны 12 женщин, занимающихся проституцией. Об этом сообщили ИА REGNUM 25 января в пресс-службе МВД по региону.

Факты оказания интимных услуг были выявлены в ходе рейда полицейских по саунам. В течение двух суток было установлено шесть точек, расположенных в республиканской столице. Задержанные «жрицы любви» были наказаны штрафами за занятия проституцией. Санкция за это правонарушение, согласно статье 6.11 КоАП РФ, предусматривает наложение административного штрафа до двух тысяч рублей.

Стоит отметить, что это не первый случай выявления противозаконной деятельности в саунах и банях Черкесска в 2019 году. Так, в начале января были установлены две гражданки Узбекистана, приехавшие в республиканскую столицу для занятий проституцией. Их также подвергли штрафу.

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