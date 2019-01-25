В ЮАР отложили слушание по делу сына экс-президента Джейкоба Зумы

Йоханнесбург, ЮАР, , 12:50 — REGNUM 24 января прокуроры ЮАР временно отложили слушание по делу сына бывшего президента Джейкоба Зумы Дудузане, так как ожидают дачи показаний главным свидетелем обвинения. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

Национальное бюро расследований (NPA) обвинило Дудузане в коррупции. По версии следствия, в 2015 году мужчина предположительно был причастен к делу о получении взятки в размере 43 миллионов долларов США.

Главный свидетель обвинения — Мцебеси Йонас, бывший министр финансов, также причастен к этому делу.

24 января NPA сообщило, что Йонаса отдельно допрашивают в специализированном суде Йоханнесбурга, однако к моменту слушания дела Дудузане допрос еще не был завершен.

«Дача его показаний не завершена. Он должен пройти еще и перекрестный допрос», — сообщил представитель NPA.