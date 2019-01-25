В Госдуме видят опасности в платной тотальной регистрации гаджетов

Москва, , 12:14 — REGNUM Предложение платной регистрации всех мобильных устройств сложно реализуемо и вряд ли решит те задачи, которые ставит Совет Федерации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 января заявил первый зампредседателя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

Члены Совета Федерации разработали законопроект, обязывающий всех владельцев мобильных телефонов, планшетов и других гаджетов, предоставляющих выход в интернет по международному идентификатору мобильного оборудования (IMEI), регистрировать свои устройства на сайте госуслуг, пишет РБК. Услуга будет платной, в пределах 100 рублей, а мобильные операторы будут обязаны блокировать незарегистрированные гаджеты.

Такие нововведения необходимы, чтобы предотвратить кражу мобильных устройств, ввоз контрафактных гаджетов, а также поможет идентифицировать средства, которые используют для общения террористы, отмечают авторы инициативы. Впрочем, Емельянов опасается, что подобных целей нововведение может не достигнуть.

«Не вижу смысла в такой тотальной регистрации телефонов и прочих устройств. По-моему, те цели, которые сенаторы ставят перед собой, достигнуты не будут. Еще много будет каких-то недоразумений, будут блокироваться телефоны тех, кто зарегистрировал и прочее. Это очень сложно администрируемое решение и не факт, что те затраты, которые на это пойдут, и тот негатив, который мы получим от введения этой инициативы, перекроет тот позитив, на который она рассчитана», — опасается Емельянов.

Так, по его словам, пока непонятно, как именно будет работать предлагаемая сенаторами идея и как обеспечить обязательную и корректную регистрацию всех гаджетов.

«Обеспечить такую повальную регистрацию будет очень сложно и эффект от нее не очевиден. Опять-таки, непонятно, в чьих руках в данный момент находится гаджет — ведь он может быть зарегистрирован на одного человека, а пользоваться им будет другой и предлагаемая инициатива этот вопрос не регулирует», — отмечает Емельянов.

Читайте ранее в этом сюжете: Ничего, кроме сарказма: о плате за регистрацию смартфонов