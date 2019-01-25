Разработчики Metro Exodus рассказали о новом движке и игровом вооружении

Киев, , 12:19 — REGNUM Команда разработчиков игры Metro Exodus на своём YouTube-канале 24 января выпустила второй эпизод видеодневника о разработке игры. Он называется Ranger и рассказывает о технологиях разработки и особенностях вооружения в Metro Exodus.

Разработчики сообщили, что для Metro Exodus создали новый игровой движок. Команда создателей хотела, чтобы у них была возможность контролировать все аспекты процесса разработки. Графику и программистов в Metro Exodus в ролике высоко оценили. Звуковой дизайнер игры Владимир Плахов называет разработчиков из 4A Games «гениями, которые не знают, что они гении».

Также разработчики подробнее рассказали о создании оружия для игры — в Metro Exodus у игроков будет возможность собирать вооружение из разных частей и индивидуализировать его по своему желанию. Члены команды 4A Games заявляют, что работа с оружием будет максимально реалистичной: оно будет покрываться пылью и грязью, что в дальнейшем повлияет на его характеристики. Разработчики считают, что такое решение поможет добавить проекту атмосферности и дать игрокам больше свободы в выборе боевых предметов.

Напомним, что ранее разработчики выкладывали на своём канале первый эпизод видеодневника под названием «Спартанцы». В нём они рассказывали о команде, работающей над проектом. Сейчас в команде около 20 человек, желающих создавать уникальные игры и тем самым оказывать влияние непосредственно на игровую индустрию.

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