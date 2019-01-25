Дорогу жизни в Ленобласти перекроют для участников марафона

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 12:08 — REGNUM В Ленинградской области на региональной автомобильной дороге Санкт-Петербург — Морье (А128) в воскресенье, 27 января, пройдет юбилейный международный зимний марафон «Дорога жизни», посвященный Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Напомним, что сухопутная часть Дороги жизни — от Ленинграда до берега Ладожского озера — в годы блокады проходила по маршруту нынешней автодороги А128.

Маршрут марафона проложен от памятника «Разорванное кольцо» и поселка Осиновец на берегу Ладоги через Всеволожск и Приютино к монументу «Цветок жизни» на административной границе Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Старт на всех дистанциях марафона состоится 27 января в 12:00 мск, сообщили 25 января в пресс-службе правительства Ленобласти.

В связи с проведением марафона будет ограничено движение автотранспорта по Дороге жизни с 11:30 до 18:30. Дорожный комитет Ленобласти организовал пути объезда по другим областным трассам, а также федеральной дороге А-120 «Магистральная» (Северное полукольцо).

Ограничение не распространяется на транспортные средства, задействованные в проведении марафона, а также на машины полиции, МЧС и скорой помощи.

Напомним, что 27 января в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади состоится военный парад в честь юбилейной даты. Вечером будет дан артиллерийский салют.

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