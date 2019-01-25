Прах Людмилы Алексеевой захоронят в Вашингтоне

Вашингтон, , 12:03 — REGNUM Церемония захоронения праха известной российской правозащитницы Людмилы Алексеевой состоится в Вашингтоне 6 апреля. Об этом рассказал настоятель собора Святого Иоанна Предтечи Русской православной церкви за границей.

По словам протоиерея Виктора (Потапова), к нему по данному вопросу обратился сын скончавшейся 8 декабря Алексеевой Михаил.

«Мы договорились, что захоронение проведём 6 апреля», — цитирует слова настоятеля ТАСС.

Также протоиерей добавил, что прах будет погребен на кладбище Рок-Крик, однако не на церковном участке, а рядом с ним.

Как сообщало ИА REGNUM, правозащитница Людмила Алексеева скончалась в Москве 8 декабря. На момент кончины ей исполнился 91 год. На церемонии прощания с ней присутствовал президент РФ Владимир Путин.

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