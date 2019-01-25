В Красноярске школьникам разрешили лежать на уроках

Красноярск, , 11:47 — REGNUM В Красноярске в школе-интернате №1 им. В. П. Синякова дети учатся, лёжа на кушетках. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 25 января, в мэрии Красноярска, особый ортопедический режим действует для детей со сколиозом.

Почти в каждом классе установлено по 8−10 лежаков. Лежать школьники должны по-особому: им запрещено опираться на локти, а под грудь кладётся специальная подставка. Лёжа, ученики читают и пишут. Вставать им не запрещено. Детей вызывают к доске, проводят посреди урока спортивные разминки. По желанию дети могут постоять, но не более 10 минут за урок.

В мэрии уточнили, что таким образом проводятся не все занятия. В классах биологии, физики и химии кушеток нет, там установлены обычные парты. Также ученические столы есть во всех кабинетах. В течение года ребята меняются местами. Расположение кушеток в классе регулирует ортопед в соответствии с диагнозом.

К коридорах этой необычной школы нет скамеек и диванов, их заменяют откидные столики. Гаджеты в образовательном учреждении под запретом. В свободном доступе — шахматы, шашки, альбомы для рисования и настольные игры.

По словам специалистов, благодаря специальному оборудованию и правильно подобранной физической нагрузке сколиоз перестаёт прогрессировать у 80% учеников школы-интерната.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в июне 2017 года в СМИ появилась тревожная информация о том, что российским врачам не удалось выявить ни одного абсолютно здорового одиннадцатиклассника в Москве. За время обучения среди детей повышается распространённость язвенной болезни, сколиоза и близорукости.