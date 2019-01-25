В свердловской Ревде намерены перенести памятник Ленину

Ревда, Свердловская область, , 11:53 — REGNUM Памятник Ленину, расположенный на центральной площади города Ревды Свердловской области, намерены перенести на другое место. Новый проект благоустройства территории не предусматривает нахождение монумента в данном месте.

Как сообщают местные издания, памятник будет отреставрирован и перенесён в другое место. А на месте монумента будет построен 12-метровый светомузыкальный фонтан. Как пояснила глава администрации Ревды Ирина Тейшева, дизайн-проект данной территории разработан в единой концепции, посвященной победе СССР в Великой Отечественной войне, и на реконструкцию площади уже выделены федеральные средства. Именно поэтому, по её словам изменить проект сейчас невозможно, так как это будет считаться нецелевым использованием средств, сообщает «Ревда-новости».

Ирина Тейшева сообщила, что голосование по проекту прошло в 2018 году в день выборов президента России и тогда из 15,5 участников опроса более шести тысяч жителей Ревды поддержали проект, который изначально был представлен без монумента на площади. Чиновница уточнила, что на данный момент рассматривается несколько вариантов переноса памятника Ленину и решение необходимо принять до конца января.

Напомним, что планы по реконструкции центральной площади Ревды городские власти озвучили в октябре 2018 года, представив проект с фонтаном и без монумента. Против переноса памятника Ленину активно выступили представители КПРФ. В середине января они начали собирать подписи против переноса монумента и на данный момент под обращением подписались порядка двух тысяч жителей Ревды.

Также представители КПРФ заявили, что намерены продолжить протестную активность если городские власти не прислушаются к мнению людей.