Мэр Екатеринбурга: как были потрачены 6 млн рублей на транспортную реформу?

Екатеринбург, , 11:43 — REGNUM Мэрия Екатеринбурга узнает, что было конкретно куплено на 6 млн рублей, которые были уплачены частному подрядчику за новую транспортную схему в 2017 году. Об этом заявил глава города Александр Высокинский журналистам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Сейчас будет проведен анализ — что мы, собственно, купили в рамках исследований, которые уже делались фондом «Город pro» и всеми остальными. Насколько это можно использовать? Мы, вообще, заплатили-то правильно или неправильно?» — сказал Высокинский

Также стоит понять, почему реформа в прошлый раз не удалась:

«Надо анализировать, почему в прошлый раз не запустилось — что исследовали-то неправильно, почему не взлетело?», — сказал мэр.

Новая рабочая группа по реформе уже создана: в её состав вошли депутаты Екатеринбурга вместе с федеральными депутатами, общественники и представители служб администрации.

Один из участников сегодняшнего совещания с Высокинским, депутат Госдумы Дмитрий Ионин усомнился в компетенции мэрии в случае проведения транспортной реформы:

«Проблема крайне насущная. Если мы видим на примере отмены маршрута № 024 такие сбои, то понятно, что ни о каких транспортных реформах говорить смысла нет», — сказал Ионин журналистам.

Напомним, первая попытка внедрения транспортной реформы в Екатеринбурге сорвалась на общественном протесте. Гражданы были возмущены тем, что в ходе изменений им предстоит делать больше пересадок, а количество курсирующего транспорта уменьшится.

Деньги за новую транспортную схему всё-таки были уплачены мэрией частному подрядчику, фонду «Город Pro», в размере 6 млн рублей. Вернуть их не удалось.

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