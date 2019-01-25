«Туалетная революция» осчастливит более 150 тыс. семей на северо-западе КНР

Иньчуань, Китай, , 11:29 — REGNUM Нинся-Хуэйский автономный район на северо-западе Китая отремонтирует более 150 тыс. туалетов в сельских домах в 2019 году, сообщает 25 января агентство Синьхуа.

В настоящее время порядка 42% населения района проживает в сельской местности, и все они сталкиваются с проблемами санитарно-гигиенического характера, связанными с состоянием туалетов.

В регионе планируется построить целый ряд общественных уборных на фермерских рынках в деревнях и поселках, ключевых туристических достопримечательностях, а также вдоль основных дорог для удобства местных жителей и гостей.

Читайте также: «Туалетная революция» принесла 2 млн новых уборных в Центральный КитайНапомним, что Китай запустил программу «туалетной революции» в 2015 году с целью улучшения санитарно-гигиенических условий на селе и особенно — в туристических местах, где часто бывает много иностранцев. Как сообщало ИА REGNUM, за все время «туалетная революция» принесла только в Китай более 2 млн новых современных уборных.

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