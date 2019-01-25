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Петербуржец «поселил» в своей квартире 113 мигрантов из Азии

Общество

Теперь ему грозит срок в камере

Санкт-Петербург, 25 января 2019, 11:29 — REGNUM  Житель Санкт-Петербурга предстанет перед судом за фиктивную постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Мужчина, владеющий квартирой в 43 квадратных метра в Кировском районе Петербурга, фиктивно поставил на учет 113 иностранных граждан Узбекистана и Таджикистана, сообщили 25 января в прокуратуре Санкт-Петербурга. Массовое «заселение» квартиры произошло с октября по ноябрь 2018 года.

«При этом иностранные граждане в квартире мужчины не проживали, а предоставлять им жильё для временного размещения он не планировал», — отметили в надзорном ведомстве.

Обвиняемый признал свою вину, в содеянном раскаялся. Теперь его судьбу решит суд, который может ограничиться назначением штрафа до 500 тыс. рублей.

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Миграция, гражданство, паспортизация
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