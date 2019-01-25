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103-летняя жительница Кубани несколько лет ждет положенное по закону жилье

Общество

Вдову участника Великой Отечественной войны поставили в очередь на жилье в 2016 году – тогда ей уже исполнилось 100 лет

Апшеронск, Краснодарский край, 25 января 2019, 11:20 — REGNUM  103-летняя жительница Апшеронского района Краснодарского края, вдова участника Великой Отечественной войны, вот уже несколько лет стоит в очереди на получение благоустроенного жилья — в рамках федеральной программы. В муниципалитете разводят руками: программа федеральная, и повлиять на темпы предоставления жилья власти района никак не могут.

Сегодня пожилая женщина живет со своей внучкой в селе Молдовка Адлерского района Сочи. Дом не оборудован удобствами. Сама женщина, по информации REN-tv, после травмы самостоятельно не встает с постели, на улицу не выходит. В очередь на жилье женщину поставили в 2016 году.

«Она стоит у нас в очереди под номером два, по документам зарегистрирована в станице Тверской Апшеронского района. Это федеральная программа, по которой выделяется жилье ветеранам войны и членам их семей, полномочия муниципальных образований, таких как Апшеронский район, заканчиваются на ведении очереди. Эти деньги проходит через управление социальной защиты населения, они поступают — их покупают», — цитирует ТАСС заместителя главы Апшеронского района Андрея Клищенко, добавив, что по статистике ежегодно приобретается одна-две квартиры.

Отметим, что власти российских регионов, в том числе Краснодарского края, неоднократно заявляли о том, что обеспечение жильем участников Великой Отечественной войны — первоочередная задача. По данным краевого министерства труда и соцразвития, в федеральном бюджете на проведение мероприятий по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны — жителей Краснодарского края на 2019 год предусмотрено 104 миллиона рублей. За счет этих средств в регионе жильем планируется обеспечить 74 человека. С 2008 по 2018 год регион получил более 6,5 млрд рублей, жильем обеспечены, по отчетам чиновников, 5852 ветерана Великой Отечественной войны, в том числе в 2018 году — 52 ветерана Великой Отечественной войны.

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Социальные льготы ветеранам войны и труда
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