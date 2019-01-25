В ДР Конго сократилась популяция окапи — СМИ

Киншаса, , 11:25 — REGNUM Популяция окапи в Демократической Республике Конго (ДРК) уменьшилась на 50% с 1995 года, сообщает CNN Africa.

На сегодняшний день окапи в стране осталось около 10 000 особей. В дикой природе окапи живет только в ДРК.

Три десятилетия назад американский ученый Джон Лукас поставил целью своей жизни сохранить окапи. Исследователь стал соуправлять заповедником Okapi Wildlife Reserve на востоке ДРК. Заповедник по размеру сопоставим с Йеллоустонским национальным парком.

Однако парк по защите окапи — одно из самых небезопасны мест в мире. По дорогам ходят вооруженные военные, орудуют нелегальные добытчики золота и алмазов, а также браконьеры, добывающие слоновую кость.

«Красивые места кишат вооруженными группировками, которые не контролирует государство, они убивают животных в заповедниках для еды», — отмечает автор книг о дикой природе из Киншасы Крис Бервутс.

Телеканал отмечает, что судьба окапи снова в руках нового правительства. Ученые возлагают большие надежды на изменение ситуации в президентский срок Феликса Чисекеди.

Окапи — парнокопытное млекопитающее, родом из тропических лесов, расположенных в северо-восточной части ДР Конго.