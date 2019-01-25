Состояние раненного в Нальчике полицейского остается тяжелым

Нальчик, , 11:18 — REGNUM Появилась информация о состоянии полицейского, пострадавшего при нападении вооруженных бандитов в Нальчике. Раненому проведена операция, он находится в реанимации. Его состояние по-прежнему тяжелое, но стабильное, пишет РИА «Кабардино-Балкария».

Как уточнили врачи республиканской клинической больницы, сотрудник полиции получил проникающее ножевое ранение. После операции пациент находится на аппаратном дыхании.

Как сообщало ИА REGNUM, вооруженная атака на сотрудников ДПС была совершена в Нальчике 24 января, около 18:00. Во время несения службы на троих полицейских напали с ножами четверо неизвестных. Один страж порядка был ранен. При отражении нападения троих преступников ликвидировали, одного ранили. Позже он скончался в больнице.

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По факту нападения было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Посягательство на сотрудников правоохранительных органов»

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